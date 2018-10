NNIT vinder aftale til værdi af "mindre tocifret millionbeløb" hos Københavns Lufthavne

It-selskabet NNIT har hentet en kontrakt hos ligeledes børsnoterede Københavs Lufthavne (KBHL) om drift af lufthavnsselskabets forretningskritiske SAP-systemer.



Det fortæller NNIT i en meddelelse mandag morgen.



NNIT har allerede gennem det seneste år samarbejdet med KBHL om forskellige projekter om eksempelvis persondata, it-ledelse og rådgivning.



Derfor kender parterne allerede hinanden godt, og det har været afgørende i forhold til udformningen af kontrakten, der er på op til fem år.



"Fleksibilitet og nærhed har været vigtige faktorer for denne aftale, har Københavns Lufthavne været meget åben om, så vi er meget stolte af at have gjort os fortjent til tilliden," siger Jacob Hahn Michelsen, der er kundechef hos NNIT, i meddelelsen.



"Vi synes, at det er enormt spændende at være med til Københavns Lufthavns digitale transformation. KBHL går på mange måder forrest i rækken af danske virksomheder, der bruger nye teknologier til at styrke kundeoplevelsen og effektivisere forretningen. Vi glæder os til at hjælpe dem med at få mest muligt ud af deres investeringer i software," fortsætter han.



Kontrakten hos KBHL har været i udbud siden juni i år, og fire selskaber har budt ind på opgaven, som NNIT altså endte med at løbe med.



Kontraktværdien er et mindre tocifret millionbeløb, oplyser it-selskabet.



/ritzau/FINANS