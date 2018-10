DSV jagter en større bid af den voksende nethandel

DSV fortsætter jagten efter flere netfirmaer efter et mislykket opkøbsforsøg af det hollandske selskab Ceva Logistics.



Det skriver Jylland-Posten Erhverv.



DSV kigger sig igen om efter muligheder, hvorpå selskabet kan få del i den voksende onlinehandel. Da opkøbsforsøget af det hollandske selskab gik i vasken for DSV, røg også den oplagte mulighed for at sætte turbo på væksten i den hurtigtvoksende nethandel.



"Der er tæt på dobbelt så store, som vi selv er inden for kontraktlogistik, og det viser også, at vi tror mere på kontraktlogistik nu, en vi måske gjorde for 5-10 år siden," siger Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV, til Jylands-Posten Erhverv.



DSV arbejder især på at øge sin Solutions-division via et opkøb. Divisionen overraskede analytikere ved at vokse med 14,9 pct. i de første ni måneder af året. Divisionen udgør dog stadig en lille del af DSVs forretning, men er i kraftig vækst.



Selskabet satser på i stigende grad at drive e-butikker på vegne af kunderne og stå for al logistikken, og i nogen tilfælde også for fakturering og indkrævning af penge.



/ritzau/FINANS