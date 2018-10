Dansk regntøjskomet vil stævne spansk modegigant i flere lande

Hvis det danske tøjmærke Rains, der bedst er kendt for at lave regntøj, vinder sin kopisag mod modegiganten Inditex, der ejer Zara-kæden, vil Rains føre sagen i flere lande."Vi forventer at indstævne Zara i andre lande, når dommen i Danmark er på plads. Kopijakkerne er solgt i store dele af verden, hvilket betyder, at vi kan gøre vores rettigheder gældende mange steder. Interessen for sagen er stor internationalt, hvilket vil give sagernes udfald stor eksponering," siger Daniel Brix Hesselager, medstifter og forretningsudvikler i Rains. I maj sidste år kunne Børsen fortælle , at Rains beskyldte Inditex for efterligning og besluttede sig for at slæbe den spanske modekoncern i Sø- og Handelsretten.Rains vil have nedlagt et forbud mod, at Inditex sælger en regnjakke og regnfrakke, der til forveksling ligner det danske selskabs parcacoat og jacket. Desuden kræver de tre danske ejere af Rains en kompensation fra Inditex.Ifølge Rains har Inditex udskudt den mundtlige forhandling tre gange, men i første eller anden kvartal næste år forventes den at begynde, skriver Finans.Mediet skriver samtidig, at sagen indtil videre har kostet Rains et millionbeløb i sagsomkostninger.Inditex ønsker ikke at kommentere sagen over for Finans.