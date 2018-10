Joe & the Juice måske på vej på børsen i USA

Joe & the Juice-ejerne Valedo og General Atlantic er i færd med at undersøge mulighederne for at sende juicekæden på børsen mod slutningen af næste år.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder.



Børsnoteringen kommer muligvis til at blive i USA, hvor Joe & the Juice satser på yderligere vækst, noterer kilderne.



Ifølge Bloomberg News kan de to parter i starten af næste år begynde at pege på de banker, der skal hjælpe det danske selskab på børsen, hvis alt går efter planen.



Svenske Valedo Partners købte sig i 2013 en majoritetsandel i Joe & the Juice for et ikke oplyst beløb, mens General Atlantic kom til med en minoritetspost små tre år senere.



Værdisætningen af Joe & the Juice kan ifølge Bloombergs anonyme kilder lande på omkring 1,5 mia. dollar - svarende til små 10 mia. kr.



/ritzau/FINANS