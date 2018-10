Diabetespille når de primære mål: "Novo Nordisk nærmer sig et attraktivt marked"

Nye studieresultater fra Novo Nordisk bekræfter potentialet for den tabletbaserede udgave af Semaglutid, som medicinalselskabet har under udvikling.



"Studierne var ventet, men de er særdeles positive. Studierne viser en markant og vigtig blodsukkersænkende effekt," siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.



De overordnede resultater fra studiet, der går under navnet Pioneer 8, opfyldte ifølge selskabet sit primære mål efter den primære statistiske metode, idet der blev vist statistisk signifikante reduktioner af langtidsblodsukker og vægt.



Det skete ved alle tre doseringer af oral Semaglutid sammenlignet med placebo, alle givet som supplement til insulin.



Samtidig var der ingen forøget risiko for at testpersonerne fik tilfælde med for lavt blodsukker, kaldet hypoglykæmi.



- I Pioneer 8 har vi set, at oral Semaglutid er i stand til at forbedre blodsukkerreguleringen hos mennesker, som har haft diabetes i mange år og i forvejen er i behandling med insulin – samtidig med yderligere fordele i form af klinisk betydningsfuldt vægttab og uden øget risiko for hypoglykæmi, siger Mads Krogsgaard Thomsen, der er forskningsdirektør hos Novo Nordisk, i en meddelelse.



Studiet strakte sig over 52 uger og undersøgte effekten og sikkerheden af 3, 7 og 14 mg oral Semaglutid sammenlignet med placebo hos 731 deltagere med type 2-diabetes, som blev behandlet med insulin og gennemsnitligt havde haft diabetes i 15 år.



Og senioranalytikeren tvivler ikke på potentialet af en kommende pille.



"Novo Nordisk nærmer de sig et attraktivt marked, som Novo Nordisk endnu ikke er på," siger Søren Løntoft Hansen og fortsætter:



"Det er et over 100 mia. dollar marked, hvor Novo Nordisk vil kunne udvikle en pille, som ligner at være konkurrencedygtig med allerede eksisterende produkter."



Oral Semaglutid er en ny GLP-1-analog, der tages én gang dagligt som en tablet.



Pioneer, som er det kliniske fase 3a-program for tabletten, er et globalt udviklingsprogram bestående af samlet 10 kliniske studier, som alle ventes afsluttet i 2018. I alt er 8845 mennesker med type 2-diabetes med i programmet.



Novo-aktien har reageret afdæmpet på meddelelsen og ligger fredag eftermiddag 0,6 pct. højere end torsdag i 276,40 kr. - mod en kurs på 275,30 kr. forud for meddelelsen.