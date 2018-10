Forsker om skizofrenimidler: De sidste ti år har vi oplevet, at der er medicinalfirmaer, der trækker sig fra den type forskning

Torsdagens melding om, at fase 3-studiet Daybreak med lægemiddelkandidaten Lu AF35700, er slået fejl, er et tilbageslag for medicinalselskabet Lundbeck.



Men lige præcis skizofrenimidler er særligt svære at udvikle, lyder det fra post.doc og speciallæge i psykiatri, Mette Ødegaard Nielsen.



"Udfordringen i forhold til at lave et middel til skizofreni er, at det er en syndromdiagnose, hvilket betyder, at den rummer enormt mange forskellige kombinationer af symptomer. Så den overordnede diagnose gælder nok ikke for én sygdom, men for mange forskellige," siger hun.



Det gør det svært at skabe et middel, der virker for alle patienter med diagnosen skizofreni, da det overordnet set er en meget uhomogen masse. Derudover er det ikke uden risiko, når man giver medicin, der påvirker centralnervesystemet, påpeger seniorforskeren.



"Det er en hårfin balance hele tiden, da det er helt basale hjernemekanismer, man arbejder med. Al medicin, der påvirker hjernen, har bivirkninger og kan give psykiske symptomer eller kognitive forstyrrelser, for eksempel påvirke hukommelse eller koncentration, hvilket man jo ikke er interesseret i," siger hun.



Mette Ødegaard Nielsen håber, at man på sigt vil kunne identificere, hvad baggrunden er for den enkelte patients symptomer og målrette behandlingen til det. Men det er et komplekst område, man i dag stadig kun ved lidt om ifølge seniorforskeren.



"De sidste ti år har vi oplevet, at der er medicinalfirmaer, der trækker sig fra den type forskning, fordi man investerer så meget uden at få noget ud af det. Vi ved stadig meget lidt om sammenhængen mellem hjernens funktion og psykiatriske symptomer, og den viden, vi har, er enorm svær at samle til noget brugbart i forhold til enkelte diagnoser. Så der er bestemt potentiale for at vide mere," siger Mette Ødegaard Nielsen.



Midlerne i pipelinen ligger langt fra markedet endnu



Ifølge Sydbank-analytiker, Søren Løntoft Hansen, er det også en udfordring, at det kan være svært at måle effekten af lægemidler på netop dette område.



"Det er svært at udvikle lægemidler generelt, men måske nok en anelse sværere, når det gælder sygdomme i centralnervesystemet, fordi det her også handler meget om, hvad personen tænker og føler, og det er svært at måle følelser," siger analytikeren.



I modsætning til for eksempel diabetes, hvor man kan måle effekten af et middel på blodsukkeret, eller kræftmidler, hvor man kan se en eventuel mindskelse af kræftcellerne, kan man ikke på samme måde se det med skizofreni.



Sydbank-analytikeren peger på, at der i forvejen er begrænset med behandlingsmuligheder i markedet, og de midler, der er der, er behæftet med uheldige bivirkninger.



"Det taler også for, at det ikke er et nemt marked at komme ind på," siger han.



Det, der lå først for indenfor skizofreni eller psykotiske sygdomme for Lundbeck, var netop lægemiddelkandidaten Lu AF35700. Men det faktum, at det er slået fejl for Lundbeck, gør, at medicinalvirksomheden ifølge analytikeren nu mangler en vækstdriver efter 2020.



"Der går noget tid, før vi vil se midler fra det, man kalder den tidlige kliniske udviklingspipeline – det er ikke, fordi Lundbeck ikke har midler i pipelinen, som retter sig mod psykotiske tilstande og skizofreni, men de ligger meget langt væk fra markedet, for det tager adskillige år at gennemføre de forskellige kliniske faser i udviklingen af lægemidlet," siger han.