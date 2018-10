Lundbeck-direktør efter floppet studie: Molekylet kan virke i andre sygdomsgrupper

Lundbeck måtte torsdag melde om et mislykket forsøg med lægemiddelkandidaten LuAF35700 mod skizofreni. Midlet nåede nemlig ikke sine effektmål i behandling af patienter i fase 3-forsøget, Daybreak, om at vise signifikant effekt i forhold til eksisterende behandlinger.



Og resultaterne var så langt fra målet, at koncerndirektør for forskning og udvikling, Anders Gersel Pedersen, ikke tror på, at der er noget at hente for midlet i den indikation, man har undersøgt. Han udelukker dog ikke, at andre indikationer kan blive relevante.



"Vi er forpligtede til at oplyse data umiddelbart, når noget er væsentligt. Det primære resultat er meget klart, så vi kan se, at vi ikke kan registrere i den indikation," forklarer Anders Gersel Pedersen til Ritzau Finans.



Lundbeck skal dog i den kommende tid foretage en række analyser af de underliggende data for at forstå resultaterne nærmere.



"Vi kan se, at molekylet virker antipsykotisk, og det er veltolereret. Inden for TRS er jeg skeptisk over for at se nogle muligheder, der er ingen farbar vej frem, men det kan virke over for psykose, skizofreni eller andre sygdomsgrupper."



"TRS" er navnet på den indikation af behandlingsresistent skizofreni, som LuAF35700 blev testet imod.



Midlet er en pille, der skal tages dagligt til behandling af skizofreni hos patienter, der ikke har haft succes med andre lægemidler. Men i studiet, der omfattede 964 patienter over ti uger, viste midlet ikke statistisk signifikant bedre effekt i forhold til de bud, der allerede er på markedet.



/ritzau/FINANS