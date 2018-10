Danske Bank får dumpekarakter af velhaverkunder

Relateret indhold Artikler

Danske Bank var for to år siden den foretrukne af de fem store blandt de mest velhavende kunder. Nu ligger banken sidst i det samme felt, viser en undersøgelse foretaget af konsulenthuset Prospera.



Det skriver Finans.



Imens er Nykredit på to år gået præcis den modsatte vej - fra femte- til førstepladsen.



Hos Danske Bank tilskriver man hvidvasksagen den negative udvikling.



"Det et specielt på to områder – brand og etik – at vi falder, og det har en klar sammenhæng med hele Estlandsagen," siger Lars Ellehave-Andersen, som er direktør for Danske Banks enhed for wealth management eller private banking-enhed.



/ritzau/FINANS