Intel belønnet for stærkt regnskab og opjustering

Den store amerikanske chipproducent Intel bliver i eftermarkedet torsdag - i modsætningen til konkurrenten AMD onsdag - belønnet for et stærkt regnskab for tredje kvartal.



En bedre end ventet bundlinje og en omsætning, som var 1 mia. dollar bedre end konsensus, er de to hovedoverskrifter fra perioden, og samtidig ser chipproducenten frem til et bedre fjerde kvartal, end markedet forventede, og det medfører en opjustering for helåret.



Aktien stiger med 5,2 pct.



Intel kom gennem sit tredje kvartal med et justeret overskud per aktie på 1,40 dollar, mens omsætningen landede på 19,16 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,15 dollar og en omsætning på 18,12 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 6,51 mia. dollar mod ventede 5,44 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 9,88 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 8,14 mia. dollar.



For fjerde kvartal regner Intel med at nå et justeret overskud per aktie på 1,22 dollar, mens analytikerne havde spået 1,09 dollar, og toplinjen ses lande på 19,0 mia. dollar mod konsensus på 18,4 mia. dollar.



Indtægterne fra PC-området steg i tredje kvartal med 16 pct. til 10,2 mia. dollar, og det er også den stærke efterspørgsel fra det markedssegment, som ligger bag opjusteringen af prognosen.



Intel regner nu med omsætning i hele 2018 på 71,2 mia. dollar mod tidligere et interval mellem 68,5 og 70,5 mia. dollar, og mens analytikerne havde lagt sig fast på 69,4 mia. dollar.



På bundlinjen er guidance nu et justeret overskud på 4,53 dollar per aktie mod førhen 4,15 dollar med et muligt udsving i begge retninger på 5 pct. Analytikerne havde lagt sig i midtpunktet på 4,15 dollar.



/ritzau/FINANS