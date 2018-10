Lundbeck-direktør: Vi har stadig en bred pipeline

Eksklusivt for kunder

Torsdagens melding om, at fase 3-studiet Daybreak med lægemiddelkandidaten Lu AF35700, er slået fejl, er et tilbageslag for medicinalselskabet Lundbeck, som kunne mærkes på kursen, der faldt med hele 26,6 pct.



Men Lundbecks pipeline er fortsat bred...