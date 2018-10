Massive kursklø til Lundbeck: Aktien falder 26 pct. efter fejlslagent forsøg

Nu vil Lundbeck analysere videre på data fra studiet, oplyser selskabet.



Behandlingsresistent skizofreni (TRS) rammer omkring en tredjedel af alle med skizofreni, og det vurderes at koste sundhedssystemet 220 mia. kr. årligt i USA alene, da omkostningen ved at behandle TRS-patienter anslås at være 3-11 gange højere end for almindelige skizofrenipatienter, og det er en sygdom med få behandlingsmuligheder i dag. Nu vil Lundbeck analysere videre på data fra studiet, oplyser selskabet."Det er et tilbageslag for patienter med skizofreni, men vi fortsætter vores arbejde med udviklingen af innovative behandlingsformer for at dække behovet hos de patienter der lider af psykiske og neurologiske sygdomme," siger han videre.Behandlingsresistent skizofreni (TRS) rammer omkring en tredjedel af alle med skizofreni, og det vurderes at koste sundhedssystemet 220 mia. kr. årligt i USA alene, da omkostningen ved at behandle TRS-patienter anslås at være 3-11 gange højere end for almindelige skizofrenipatienter, og det er en sygdom med få behandlingsmuligheder i dag.

Opdateret kl. 17.03 - Medicinalselskabet H. Lundbeck bliver banket i bund på et fejlslagent fase 3 studie med det anti-psykotiske middel Daybreak.Aktien lukkede torsdag nede med 26,6 pct. i kurs 300, hvilket ifølge Ritzau Finans er det største enkeltstående fald i selskabets historie.I en meddelelse til fondsbørsen oplyser Lundbeck, at midlet, der også har betegnelsen Lu AF35700 og kan bruges til behandling af skizofreni hos patienter, der er resistente overfor andre behandlinger, ikke opnåede det forventede effektmål i forhold til den konventionelle behandling."TRS udgør den største sygdomsbyrde inden for skizofreni, deres pårørende og med Lu AF35700 havde vi håbet på at vise statistisk bedre effekt i forhold til den konventionelle behandling," siger Gersel Pedersen, der er forskningsdirektør i Lundbeck i en meddelelse til Fondsbørsen.AF35700 er en pille, der skal tages dagligt til behandling af skizofreni. Men i studiet, der omfattede 964 patienter over ti uger, viste midlet ikke statistisk signifikant bedre effekt i forhold til de bud, der allerede er på markedet.