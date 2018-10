Twitter tjener penge på trods af tab af flere millioner brugere

Det sociale medie Twitter mister brugere, men er blevet bedre til at få penge ud af sin forretning.



Samlet forlod fem millioner brugere Twitter i juli, august og september, viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag.



Twitter har nu 326 millioner brugere og forklarer blandt andet faldet med EU's persondataforordning, GDPR, som trådte i kraft tidligere i år.



Til gengæld er Twitters indtægter steget med 29 procent over det seneste år. De fleste penge kommer fra reklamer.



Modsat konkurrenten Facebook, der skovler penge ind, har Twitter endnu ikke formået at tjene penge set over et helt år.



De seneste år er tabene blev mindre, og i år har Twitter udsigt til overskud.



Efter årets første ni måneder er plusset på cirka 6,2 milliarder kroner mod et minus på 1,3 milliarder kroner i samme periode af 2017.



En del af plusset skyldes den store skattereform, som USA's præsident, Donald Trump, gennemførte sidste år.



Trump, der er en ivrig bruger af Twitter, sænkede skatten for virksomheder til 21 procent fra 35 procent.



Det har betydet, at Twitter har kunnet udnytte et udskudt skatteaktiv fra tidligere års underskud. Det har givet en gevinst på 4,5 milliarder kroner.



/ritzau/