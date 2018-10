SAS investerer tocifret millionbeløb i Københavns Lufthavn

SAS investerer et tocifret millionbeløb, hvilket blandt går til en opgradering af selskabets lounger i Københavns Lufthavn.



Derudover omfatter investeringerne et nyt SAS Service Point og nyt design i SAS Fast Track, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.



- Vi har lavet en stor investering, som løfter vores tilbud i Københavns Lufthavn til et nyt niveau, siger Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS.



Loungerne har fået ny møblering og et design, der er optimeret til et stigende antal besøgende.



Derudover er der i lufthavnens Terminal 3 åbnet et nyt SAS Service Point, som blandt andet vil tilbyde computere til billetbooking, check-in og personlig service fra SAS-personale.



SAS Fast Track, der også ligger i Terminal 3, har også fået en visuel opdatering.



/ritzau/FINANS