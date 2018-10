NNIT-boss: Salgsvækst trukket af life science og store danske kunder

Relateret indhold Aktieordbog

It-selskabet har igen i tredje kvartal haft en pæn salgsvækst, og de gode takter i årets første ni måneder samlet set har - sammen med det nylige opkøb af Valiance Partners - også resulteret i en opjustering af forventningerne til toplinjevæksten i starten af oktober.



Det stærke salg er et resultat af stor vækst på godt 20 pct. blandt NNIT's life science-kunder på globalt plan, ligesom flere store danske kunder påvirker positivt.



- Der er flere gode grunde til væksten. Der er rigtig godt gang i vores internationale life science-salg, som er vokset med 20 pct. Og så er der godt gang i vores store danske kunder, hvor vi blandt andet for nylig har forlænget aftalen med PFA, siger Per Kogut, der er administrerende direktør hos NNIT, til Ritzau Finans.



Opkøbet af Valiance Partners, der gennem de seneste år har haft voldsom vækst, kommer desuden til at bidrage lidt ekstra til toplinjen i de sidste to måneder af året, da NNIT rent juridisk overtager det amerikanske selskab den 1. november.



- Vi får to måneder med i vores årsregnskab. Det kommer ikke til at betyde så forfærdeligt meget på bunden, men en del på toplinjen, siger Per Kogut.



- Det vigtigste er dog, at vi får dem ordentligt integreret og med god respekt. Der er ikke så mange omkostningssynergier, så vi skal i stedet forsøge at fortsætte den flotte vækst som en del af vores forretning, uddyber NNIT-topchefen.



FLERE OPKØB KAN VÆRE EN MULIGHED



Han peger desuden på, at NNIT godt kan være interesseret i flere opkøb, men at man ikke skal regne med, at det danske selskab vil gå på vild jagt i de kommende år efter succesen med opkøbet af konsulentvirksomheden Scales i 2017 og nu Valiant Partners, som NNIT har store forventninger til.



Men opkøb af den karakter kan i sektoren virke lidt som fluepapir, forklarer Per Kogut.



- Når markedet ser, at man gennemfører sådan noget, bliver man også tilbudt en masse ting, og der er virkelig mange dygtige firmaer derude, men der også virkelig mange i den modsatte kategori, siger direktøren.



- Så vi kigger også på andre, men der skal jo også lige være penge i baglommen til at gennemføre det. Der er ingenting i støbeskeen lige nu, men vi kigger på muligheder inden for blandt andet life science i Europa og USA, fortsætter Per Kogut.



/ritzau/FINANS