Flyselskab udsat for hackerangreb: 9,4 mio kunder påvirket

Flyselskabet Cathay Pacific har været udsat for et hackerangreb, hvor 9,4 mio. kunder har fået deres personlige data stjålet.



Det skriver The Independent.



Blandt de stjålne data er kreditkort- og pasoplysninger, fortæller flyselskabet, der opdagede hackerangrebet i forbindelse med en gennemgang af selskabets it-sikkerhedsprocesser.



Cathay Pacific oplyser, at selskabet ikke har set tegn på, at de stjålne data er blevet misbrugt. Angrebet har ifølge flyselskabet heller ikke påvirket flysikkerheden, da kundeinformationssystemet holdes adskilt fra flyoperationssystemet.



"Vi beklager meget de bekymringer, som vores kunder må have haft i forbindelse med denne episode. Vi har handlet øjeblikkeligt for at bringe situationen under kontrol og iværksat en omfattende efterforskning med assistance fra et ledende cybersikkerhedsselskab for yderligere at styrke vores it-sikkerhedsforanstaltninger," siger Rupert Hogg, der er adm. direktør i Cathay Pacific, til The Independent.



Rupert Hogg fortæller, at flyselskabet vil kontakte de kunder, der er blevet ramt af hackerangrebet, med information om, hvordan kunderne skal beskytte sig.



Angrebet er det seneste i en række af hackerangreb mod flyselskaber - heriblandt British Airways, Delta Airlines og Air Canada.



/ritzau/FINANS