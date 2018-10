DSV's tidligere opkøbsmål brager til vejrs på interesse fra franskmænd

Aktien i schweiziske Ceva Logistics brager til vejrs med en stigning på 33 pct. torsdag morgen, efter at aktionærerne i selskabet har fået tilbudt at få købt deres aktier af CMA CGM til 30 schweizerfranc per aktie.



Tilbuddet kommer som en del af et stærkere partnerskab mellem Ceva Logistics og CMA CGM, der i forvejen ejer 33 pct. af det samlede antal aktier i den schweiziske logistikvirksomhed. Her og nu betyder det stærkere partnerskab, at Ceva Logistics køber en af CMA CGM's forretninger.



Den franske koncerns tilbud på aktierne i Ceva Logistics kommer, efter at danske DSV for nylig fik afvist et tilsvarende tilbud på 30 schweizerfranc per aktie i selskabet. Tilbuddet blev dog afvist af Cevas bestyrelse, ligesom det blev det, da DSV noget tid inden havde tilbudt 27,75 franc per aktie.



Efter de to mislykkede overtagelsesforsøg har DSV meddelt, at det ikke længere går efter en overtagelse af Ceva Logistics.



Torsdag morgen falder DSV-aktien 2,3 pct. til 496,60 kr. Det sker i et generelt surt danske aktiemarked, hvor det ledende aktieindeks, C25, bakker med 1,3 pct.



/ritzau/FINANS