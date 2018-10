NNIT Fastholder forventninger og sænker investeringsprognose

NNIT fastholder forventningerne til 2018 om en omsætningsvækst i faste valutakurser på 4-7 pct. og en overskudsgrad på omkring 10-10,5 pct. - ligeledes i faste valutakurser.



Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal af 2018.



Til gengæld skruer it-selskabet lidt ned for forventningerne til investeringerne, der nu ses udgøre 5-7 pct. af omsætningen i år mod tidligere ventet 6-8 pct.



Den justering skyldes lavere investeringer i det nye datacenter samt lavere vedligeholdelsesudgifter inden for hardware, oplyser NNIT.



Opkøbet af Valiance Partners er dog ikke inkluderet i investeringsforventningerne.



/ritzau/FINANS