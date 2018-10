Dansk cannabisproducent afviser 400 mio. kr. fra investorer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Berlingske Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Berlingske

Den danske cannabisproducent Stenocare, der fredag lader sig børsnotere, har afvist mere end 9000 investorer og dermed også over 400 mio. kr.



Stenocare, der er det første danske selskab med tilladelse til at importere cannabis til Danmark, debuterer fredag på den svenske minibørs, Spotlight.



Børsnoteringen har til formål at rejse 18,5 mio. kr. til en produktionshal i Østjylland, hvoraf de første 11 mio. kr. er fundet hos private investorer.



Nu mangler cannabisproducenten 7,5 mio. kr., og selv om investorer har givet udtryk for at investere i selskabet for over 400 mio. kr., har Stenocare insisteret på blot de 7,5 mio. kr., og har derfor i første omgang takket nej.



Cannabisproducenten blev stiftet for lidt over et år siden af Thomas Schnegelsberg, der er administrerende direktør, Rolf Steno og Søren Kjær.



- Vores mål var at blive en del af legaliseringen i Danmark, og vi ville være de første, som kunne tilbyde medicinsk cannabis til patienterne. Da vi kom i gang, viste det sig, at der var et stort ønske fra både patienter og politikere til at få produkterne ud hurtigst muligt, siger Thomas Schnegelsberg til Berlingske Business.



Stenocare har haft tilladelse til at producere cannabis i Danmark siden december og venter at rejse kapital til produktionshallen i Østjylland inden for fire til seks måneder efter børsnoteringen.



