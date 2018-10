Norwegian flyver med overskud efter hastig vækst

Flyselskabet Norwegian er vokset markant det seneste år, hvor det har åbnet en lang række nye ruter.Selskabets omsætning voksede med 33 procent til 10,5 milliarder kroner i juli, august og september. Samlet rejste knap 11 millioner passager med flyselskabet.På bundlinjen fik det norske flyselskab et overskud på en milliard kroner. Det er 18 procent højere end samme periode året før. Det viser regnskabet for tredje kvartal, der er offentliggjort torsdag morgen.- Fremadrettet vil væksten blive mindre, og vi vil begynde at høste af de store investeringer, vi har lavet de seneste år, siger Norwegians topchef, Bjørn Kjos, i en kommentar.I år venter det norske flyselskab at sætte 35-40 procent flere billetter til salg end i 2017. I 2019 er der lagt op til en fremgang på 15-20 procent.Norwegian har gennem de seneste år satset på ruter til USA, og flyvninger over Atlanten udgør nu den næststørste del af omsætningen efter Norge.Bjørn Kjos beretter om stor konkurrence blandt flyselskaberne, og han understreger, at Norwegian derfor vil have fokus på skære i sine udgifter.Norwegians gæld var ved udgangen af september på 23,7 milliarder kroner.Det er en stigning på 65 procent over det seneste år, hvor selskabet har købt stort ind af fly for at kunne åbne nye ruter. Selv om Norwegian havde overskud i tredje kvartal, er flyselskabet fortsat plaget af økonomiske kvaler.Det vurderer Jacob Pedersen, der følger flybranchen som aktieanalysechef i Sydbank.- Norwegian er en kommerciel succes. De har attraktive ruter, og kunderne køber billetter, men selskabet kæmper med at tjene nok penge til at kunne betale for de mange fly, der er købt ind.- Norwegian har været gennem en periode med høj vækst, og det har selskabet ikke helt kunne håndtere. Det er blevet en mere kompleks forretning, og samtidig har Norwegian været hårdt ramt af en stigende oliepris, siger Jacob Pedersen.Norwegian har det seneste år øget sin flåde med 12 nye fly, så det har 158 fly.Det norske flyselskab måtte tidligere i år rundt med hatten til aktionærerne og hente en milliard kroner for at kunne fortsætte driften.Jacob Pedersen ser risiko for, at selskabet er nødt til at hente flere penge inden for de næste kvartaler./ritzau/