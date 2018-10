Efter mislykket DSV-opkøb: Nu byder fransk rederi samme pris for schweiziske Ceva

Den franske rederivirksomhed CMA CGM har tilbudt de aktionærer i Ceva Logistics, som er interesserede i at sælge deres aktier, 30 schweizerfranc per aktie.



Det oplyser Ceva Logistics i en meddelelse torsdag morgen.



Det er dermed samme pris, som DSV for nylig fik afvist af bestyrelsen i Ceva Logistics. DSV's tilbud var andet forsøg på at købe aktierne i Ceva Logistics, efter at det danske selskab tidligere havde fået afvist et tilbud på 27,75 schweizerfranc per aktie.



DSV har efter de to afviste tilbud meddelt, at det ikke længere går efter en overtagelse af det schweiziske selskab.



Torsdagens tilbud fra CMA CGM kommer, i forbindelse med at selskabet sælger en af sine forretninger til Ceva Logistics. Det sker ifølge Bloomberg News som en del af en udvidelse af de to virksomheders eksisterende samarbejde.



I forvejen ejer CMA CGM 33 pct. af aktierne i Ceva Logistics, viser data fra Bloomberg.



/ritzau/FINANS