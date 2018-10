Kæmpe positiv overraskelse fra Tesla - aktien stiger kraftigt

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske elbilproducent Tesla overraskede markedet med sit regnskab for tredje kvartal, hvor selskabet leverede et overskud mod et ventet underskud, og hvor pengestrømmene var markant bedre end ventet - og positive.



Aktien blev belønnet med et plus på 9,7 pct. i eftermarkedet efter at have været handlet med en stigning på op mod omkring 14 pct. tidligere.



Tesla kom gennem sit tredje kvartal med et justeret overskud per aktie på 2,90 dollar, mens omsætningen landede på 6,82 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med et underskud per aktie på 0,15 dollar og en omsætning på 6,31 mia. dollar.



Samtidig kunne Tesla fortælle, at koncernen i perioden havde frie pengestrømme på 881 mio. dollar mod ventet 280 mio. dollar. Det var første gang i otte kvartaler, at Tesla havde positive pengestrømme fra driften og ikke trak på den likvide reserve. Sidst var i tredje kvartal 2016, og det var også en enlig svale med minusser seks kvartaler før det.



Fremgangen for Tesla skyldes, at selskabet i slutningen af andet kvartal endelig fik løst udfordringerne med at producere tilstrækkeligt af selskabets Model 3, der ellers tidligere har været ramt af produktionsvanskeligheder i cirka et år fra lanceringen.



Det betød, at Model 3 i tredje kvartal var en af de bedst sælgende personbiler i sedan-klassen i USA ifølge Bloomberg News.



Tesla har endda stadig 900 mio. dollar, der stammer fra forudbetalinger fra kunder, stående på kontoen, og det vidner ifølge Bloomberg News om, at der stadig er en stor opsparet efterspørgsel på Model 3.



Tesla fastholder samtidig prognosen om positive frie pengestrømme i fjerde kvartal, og dermed ser det ud til, at topchef Elon Musks løfte om, at det snart bliver hverdag for selskabet, kan blive indfriet.



/ritzau/FINANS