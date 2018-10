Ford kører flot kvartal hjem - men dropper langsigtet mål

Relateret indhold Aktieordbog

Den store amerikanske bilproducent Ford kom onsdag efter markedets lukning med en pose blandede bolsjer, da regnskabet for tredje kvartal blev offentliggjort.



Selskabet klarede sig bedre end ventet i kvartalet isoleret set, men samtidig dropper bilkoncernen sit mål om at nå en driftsmargin på 8 pct. i 2020.



Aktien blev dog belønnet med et plus på 3,7 pct. i eftermarkedet.



Ford kom gennem kvartalet med et justeret overskud per aktie på 29 cent, mens omsætningen landede på 34,7 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 28 cent og en omsætning på 33,56 mia. dollar.



Bilproducenten holder fast i sine forventninger til helåret og venter derfor fortsat et justeret overskud i intervallet 1,30-1,50 dollar, men det finansielle mål for 2020 om et driftsoverskud (EBIT-margin) på 8 pct. er ifølge selskabet ikke længere realistisk.



Her peger Ford ifølge Bloomberg News på, at højere omkostninger og usikkerhed rammer hele bilsektoren, og samtidig oplever selskabet en uventet nedgang på markederne i Europa og Kina i år.



Målet for 2020 blev ellers lanceret så sent som i første kvartal.



