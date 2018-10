Kurssmæk til amerikansk telegigant efter tab af kunder

Den amerikanske telekæmpe AT&T falder kraftigt på børsen i USA onsdag, da regnskabet for tredje kvartal skuffer investorerne. Aktien i AT&T falder med 7,5 pct. på baggrund af tilbagegang på kundesiden.



AT&T kom gennem sit tredje kvartal med et justeret overskud per aktie på 90 cent, mens omsætningen landede på 45,74 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 94 cent og en omsætning på 45,63 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 6,55 mia. dollar mod ventede 6,93 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 15,87 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 15,56 mia. dollar.



Teleselskabet fastholder sine forventninger til helåret på omkring 3,50 dollar per aktie og en fri pengestrøm omkring 21 mia. dollar, mens man stadig regner med investeringer på 22 mia. dollar.



AT&T havde forinden oplevet fem kvartaler i træk med tilvækst på kundesiden, men i tredje kvartal bakkede tallet, da især tabletkunder opsagde deres dataabonnementer, mens Amazon og Netflix også presser AT&T's forretning for betalings-tv, skriver Bloomberg News.



Teleselskabet mistede 232.000 månedlige abonnementskunder i perioden, mens analytikerne havde ventet en fremgang på 89.000. Her var tabet fra tabletkunder på 420.000, hvorfor AT&T så en tilvækst i mobilabonnementer på netto 69.000.



Nedturen for AT&T på baggrund af det skuffende regnskab for tredje kvartal følger, i kølvandet af at Verizon, der er USA's største teleselskab, tirsdag steg med 4,1 pct. på baggrund af sine præstationer i samme periode.



AT&T gennemførte i juni overtagelsen af Time Warner, der blandt andet ejer HBO og CNN. Teleselskabet betalte 85 mia. dollar for Time Warner.



Verizon har omvendt AT&T i sin strategi valgt ikke at opkøbe indholdsvirksomheder.



/ritzau/FINANS