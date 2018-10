Novo-blødermiddel får særstatus i USA

Et af Novo Nordisks potentielle fremtidige lægemidler mod blødersygdomme har fået særstatus hos de amerikanske myndigheder.



Det skriver Bloomberg News.



Midlet, Concizumab, er i øjeblikket i fase 2 hos Novo Nordisk, der undersøger midlets effekt på de to blødersygdomme hæmofili A og B.



Det er i behandling til hæmofili A, at Concizumab nu har fået "orphan drug"-status hos USA's fødevare- og lægemiddelmyndigheder, FDA.



"Orphan drug"-status kan gives til lægemiddelkandidater til behandling af sjældne sygdomme.



Det giver blandt andet skattefordele, ligesom medicinalselskabet ikke skal betale gebyr, når der på sigt søges om markedsføringstilladelse hos myndighederne. De første syv år efter produktgodkendelse er der desuden markedseksklusivitet.



Hæmofili rammer godt en ud af 10.000 mennesker og gør, at blod ikke størkner på normal vis.



