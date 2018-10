Efter magtkamp: Søster tager styringen i magtfuld Grundfos-fond

Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos, har på sit bestyrelsesmøde valgt Estrid Due Hesselholt som ny formand. Jens Moberg, der er formand i Grundfos Holding, er valgt som ny næstformand.



Med valget af Estrid Due Hesselholt træder familien bag Grundfos igen helt frem i rampelyset i den magtfulde fond.



Estrid Due Hesselholt, født i 1946, er datter af Grundfos-stifter Poul Due Jensen og således også søster til Niels Due Jensen, mangeårig koncernchef i Grundfos. 75-årige Niels Due Jensen trak sig tilbage som formand i foråret 2018, og Jens Bager, tidligere ALK-topchef, overtog efter ham.



Men efter en magtkamp trådte Jens Bager sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer tilbage i sidste uge, og nu er der altså igen en Due i formandsstolen.



Søskende med anstrengt fortid



Netop søskendeparret Niels Due Jensen og Estrid Due Hesselholt har en anstrengt fortid bag sig med flere store slagsmål i toppen af Grundfos.



Niels Due Jensen blev i 2011 tvunget væk af søstrene Estrid Due Hesseholt og Inger Marie Due Nielsen fra formandsposten i Grundfos Holding, der driver pumpevirksomheden, i et dramatisk opgør, der kom frem i bogen "Arvtageren - Niels Due Jensen."



Siden satte han sig for bordenden i fonden, men nu er det altså søsteren, der officielt sidder på magten, mens Niels Due Jensen tidligere på året meddelte, at han trækker sig tilbage.



"Fortsætter ufortrødent"



Estrid Due Hesselholt udtaler i en pressemeddelelse:



"Poul Due Jensens Fond vil altid have og har altid haft som sit fremmeste formål at styrke og udvikle sin rolle som både aktiv og ansvarlig ejer af Grundfos og som erhvervsdrivende fond med almennyttig interesse og støtte inden for forskning, social ansvarlighed og projekter i udviklingslande, der fremmer adgang til rent drikkevand på den mest bæredygtige måde," siger hun.



"Dette arbejde fortsætter vi ufortrødent. Fonden er desuden i god dialog med flere kompetente og engagerede kandidater til de ledige pladser i fondens bestyrelse. Dette forventes afsluttet inden for de næste to til tre måneder," fortsætter hun.



Foruden formanden og næstformanden Ingelise Bogason sammen med det menige bestyrelsesmedlem Anne-Birgitte Albrechtsen smækkede med døren i sidste uge, har det interne slagsmål i bestyrelsen været præget af hemmelighedskræmmeri, og ingen af bestyrelsesmedlemmerne har ønsket at udtale sig om, hvad uenighederne konkret har drejet sig om, og hvor dybt de stikker.



Da Børsen fangede Niels Due Jensen, der har været familiens overhoved i adskillige år, i sidste uge, havde han heller ikke nogen kommentarer til uroen.



"Jeg ved, hvad du vil tale om, og jeg har ingen kommentarer til det. Så enkelt er det," sagde Niels Due Jensen i telefonen.



Poul Due Jensens Fond ejer 88,1 pct. af aktierne i Grundfos, og posten som formand er således særdeles indflydelsesrig.