Skæbnetid for Lundbeck: Kopier rammer storsællert og skizofrenimiddel kan give tocifrede kursudsving

Eksklusivt for kunder

Lundbecks nye topchef Deborah Dunsire får kridtet banen op i den kommende tid, og får svar på en række spørgsmål, der er væsentlige for hendes strategi og mål for medicinalkoncernen samt behovet for opkøb på længere sigt.



I søndags slap Lundbecks...