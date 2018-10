Novos investeringsarm henter Cees de Jong til rådgivergruppe

Tidligere på året forlod hollænderen Cees de Jong posten som topchef i den danske ingredienskæmpe Chr. Hansen. Men nu får han mere at se til, når han træder ind i en rådgivningsfunktion hos Novo Holdings, der er investeringsarmen under Novo Nordisk Fonden .



Det skriver Novo Holdings i en pressemeddelelse.



Udover Cees de Jong har Novo Holdings også hentet Jean-Luc Bélingard, der er vicedirektør i den franske medicin- og sundhedskæmpe Institut Mérieux, til deres såkaldte Novo Advisory Group, der er et ekspertpanel inden for life science som understøtter investeringsaktiviteterne i Novo Holdings.



"Som adm. direktør for Chr. Hansen oplevede jeg Novo Holdings kvaliteter som en langsigtet investor inden for life science. Jeg er glad for at blive en del af Novo Advisory Group, og jeg glæder mig især til at hjælpe Novo Holdings med deres investeringsaktiviteter inden for bioindustrien," udtaler Cees de Jong i meddelelsen.



Jean-Luc Bélingard har tilbragt 28 år i farmaindustrien. Udover Institut Mérieux, har Jean-Luc Bélingrad været bestyrelsesformand og adm. direktør det franske farmaselskab Ipsen Group og har flere bestyrelsesposter, bl.a. som bestyrelsesmedlem i det Mumbai-baserede farmaselskab Lupin.



"Jeg har tilbragt hele min karriere i farma- og diagnosticeringssektoren og har længe beundret engagementet for innovation og succes hos selskaberne i Novo-gruppen. Jeg er glad for at blive en del af så fornem en gruppe som Novo Advisory Group," siger Jean-Luc Bélingrad.



Novo Holdings har aktiver for 48 mia. euro svarende til ca. 357 mia. kr. og ejer eller delvist ejer mere end 80 selskaber i Europa og USA inden for life science.



Investeringsarmens adm. direktør Kasim Kutay er glad for, at Cees de Jong og Jean-Luc Bélingrad bliver en del af Novo Advisory Group.



"De har begge en meget imponerende historik inden for life science, og deres indsigt og viden vil være meget værdifuld for Novo Holdings. Især i forhold til vores investeringer i diagnosticering- og bioindustrisektoren, vil Cees og Jean-Luc tilføre stærke kompetencer til Novo Advisory Group," siger han.