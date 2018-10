MT Højgaard og NCC skal konkurrere med italienere og østrigere om superhospital

Fire entreprenører, bl.a. MT Højgaard og NCC, er udvalgt til at byde på opgaven med at bygge Nordsjællands nye superhospital. Det oplyser Nyt Hospital Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Udover MT Højgaard og NCC er italienske CMB-Itinera, der står for de nye hospitalsbyggerier i Odense og Køge, og det østrigsk-italienske Rde-VSG prækvalificeret til at byde på opgaven, der er på over 2 mia. kr.

"Vi er glade for interessen for vores megaprojekt, og vi er tilfredse med at kunne prækvalificere fire entreprenører. Op til denne milepæl har vi været spændt på at se, hvad markedet var klar til," udtaler projektdirektør Henrik Schødts fra Nyt Hospital Nordsjælland.



Digitalisering afgørende

Fem entreprenørvirksomheder havde søgt om prækvalificering til at bygge det nye superhospital, men kun fire er blevet udvalgt til at byde på opgaven. Ifølge Henrik Schødts har det været vigtigt, at entreprenørerne har demonstreret, at de kan indarbejde digitalisering i bygningsværket.

"Det er en vigtig forudsætning for, at vores ambition kan lykkes. Digitaliseringsparathed er fortsat et vigtigt parameter, når vi vurderer de endelige tilbud," siger Henrik Schødts.

Det nye hospital skal servicere over 310.000 borgere i Nordsjælland og har et samlet budget på 4,5 mia. kr. Vinderen af hovedentreprisen offentliggøres i maj.