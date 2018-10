U-vending for Tesla og Model 3

Relateret indhold Artikler

Aktien i den amerikanske elbilproduent Tesla steg kraftigt tirsdag med 12,7 pct. Baggrunden var en markant U-vending fra en af de mest kendte kritikere af Tesla.



Det skriver Bloomberg News.



Det er Andrew Left fra Citron Research, der længe har været en af de mest højlydte kritikere af Tesla, som nu ser positivt på aktien og på Model 3, som Tesla ellers har haft store leveringsvanskeligheder med.



"Lige så meget, som du ikke kan tro, at du læser dette, kan vi ikke tro, at vi skriver det! Model 3 er et faktisk hit, og mange af advarselslamperne omkring Tesla har vist sig ikke at være signifikante," skriver Left i en analyse.



Left er ellers en af af de mange shortsælgere, der har gjort livet surt for topchef Elon Musk, og han har tilmed sagsøgt Musk og Tesla for at pumpe aktiekursen op.



I april oplyste Citron Research, at man havde en kortposition i Tesla, og at man forudså, at aktien ville falde til 100 dollar ved udgangen af året.



"Mens medierne har fokuseret på Elon Musks excentricitet, outrerede og nogle gange fornærmende opførsel, så har de glemt at bemærke den legitime disruption af bilindustrien. Lige ud, Tesla knuser konkurrencen."



Aktien i Tesla er i år stadig faldet med 5,5 pct. til 294,14 dollar.



/ritzau/FINANS