Blackrock ser mangedobling af bæredygtige investeringer

Verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, regner med en eksplosiv vækst i bæredygtige investeringer de kommende år, og finanskæmpen har ambitioner om at være en afgørende og dominerende aktør på feltet.



Det skriver Financial Times, som har talt med Blackrocks topchef, Larry Fink.



- Bæredygtige investeringer vil blive en kernekomponent i, hvordan alle investerer i fremtiden. Vi er kun i de tidlige stadier, lyder det fra Larry Fink.



Blackrocks topchef spår, at aktivklassen for bæredygtige ETF'er vil 16-doble de næste ti år fra 25 mia. dollar i dag til 400 mia. dollar.



Blackrocks topchef planlægger at tage sin store bid af det marked, og koncernen vil på den baggrund udnytte to af de største investeringstrends, som er efterspørgslen på billige investeringsprodukter så som ETF'er og bæredygtige investeringer.



I dag sidder Blackrock allerede på 25 pct. eller 7 mia. dollar af de bæredygtige ETF'er inden for ESG-genren. "ESG" står for "enrvironmental, social and governance".



Blackrock er verdens største udsteder af ETF-produkter med mere end 1800 mia. dollar i udstedte aktiver inden for kategorien. Markedet for ETF'er er på mere end 5200 mia. dollar, skriver Financial Times, og dermed er aktivklassen reelt større end sektorerne for hedgefonde og kapitalfonde.



Blackrock har mere end 6200 mia. dollar under forvaltning.



/ritzau/FINANS