Harley-Davidson tjener mere end ventet trods modvind fra Trump

Den amerikanske motorcykelproducent Harley-Davidson har tjent mere end ventet i tredje kvartal, selv om salget i USA løb ind i det største fald i flere år på kvartalsbasis.



På sit hjemmemarked solgte Harley-Davidson 36.220 motorcykler i tredje kvartal, hvilket var et fald på 13 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år. Større fald har der ikke været i direkte sammenligning mellem to ens kvartaler i mere end otte år, skriver Bloomberg News.



En væsentlig årsag til den lavere efterspørgsel på motorcykelproducentens hjemmemarked er formentlig den amerikanske præsident, Donald Trump, som har set sig sur på selskabet og støttet et boykot af det, fordi Harley-Davidson har ytret intentioner om at flytte noget af sin produktion væk fra USA for at undgå de negative effekter af EU's handelstariffer.



Tidligere i år blev EU's handelstariffer på selskabets motorcykler hævet fra bare 6 pct. til hele 31 pct. Det til trods ser der stadig ud til at være en efterspørgsel efter motorcyklerne i Europa, da EMEA-regionen, som består af Europa, Mellemøsten og Afrika, havde en salgsvækst på 4,6 pct. sammenlignet med tredje kvartal i fjor.



Når alle regioner tælles sammen, solgte Harley-Davidson i tredje kvartal på globalt plan 59.226 motorcykler, hvilket var 7,8 pct. lavere end samme kvartal året før.



Til trods for det lavere salg øgede selskabet i kvartalet sin indtjening, da overskuddet per aktie endte på 0,68 dollar mod 0,40 dollar i det tilsvarende kvartal sidste år. Det var samtidig bedre end ventet, da analytikerne ifølge Bloomberg News havde regnet med et overskud per aktie på 0,51 dollar.



Bag den store indtjeningsstigning og den positive overraskelse ligger et bredere salg af forskellige motorcykelvarianter, hvoraf flere ligger i den dyrere ende, noterer Bloomberg News.



I det amerikanske formarked ligger Harley-Davidson en time før handelsstart tirsdag til at falde 0,9 pct. Det sker dog forud for en åbning, som ud fra handlen med indeksfutures indikerer en generelt negativ stemning.



/ritzau/FINANS