Siemens udsætter saudiarabisk kontrakt til trecifret milliardbeløb

Tyske Siemens har udskudt underskrivelsen af en kæmpe energikontrakt til en værdi af op til 20 mia. dollar - eller 130 mia. kr. - på grund af turbulensen i Saudi-Arabien lige nu.Siemens' topchef, Joe Kaeser, har nemlig valgt at blive væk fra konferencen Future Investment Initiative i Saudi-Arabien efter drabet på journalisten Jamal Ahmad Khashoggi på den saudiarabiske ambassade i Istanbul. Og det udskyder selskabets underskrift på energikontrakten, som Joe Kaeser skulle have givet under denne uges konference, skriver Bloomberg News, der henviser til flere anonyme kilder.Også andre topchefer - herunder fra banken JPMorgan, bilproducenten Ford samt kørselsselskabet Uber - har valgt at udeblive fra Future Investment Initiative, der heller ikke har deltagelse af officielle repræsentanter fra Danmark, Storbritannien, Frankrig eller USA./ritzau/FINANS