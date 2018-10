Pandora skifter ud på posten som chef for investor relation. Det bliver Michael Bjergby, der starter 1. februar næste år.



Det oplyser Pandora i en pressemeddelelse.



Michael Bjergby afløser den nuværende IR-chef, Magnus Thorstholm Jensen, der efter fem år hos smykkekoncernen skifter til et job som senioranalytiker i SEB. Magnus Thorstholm Jensen stopper senest med udgangen af december, og indtil den nye chef er på plads, vil Brian Granberg lede investor relations-afdelingen.



Michael Bjergby kommer fra en stilling i Singapore som finansdirektør for HTL-Strefa. Før det har han været ansat i GN Group, i Novo Nordisk og som analytiker i Dansk Aktieanalyse.



Pandoras finansdirektør, Anders Boyer, siger, at den nye chef skal "bygge endnu tættere relationer med investorer og finansanalytikere, og hans lederskab bliver vigtigt i den strategiske transformation, vi er i gang med".



/ritzau/FINANS