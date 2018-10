Eksplosiv genstand fundet hos milliardæren George Soros

Mandag eftermiddag fik den 88-årige ungarske finansmand George Soros sig lidt af en overraskelse, da en eksplosiv genstand blev fundet i milliardærens hjem i New York, lyder det fra juridiske embedsmænd.Det skriver Wall Street Journal (WSJ)Bedford politistation siger til WSJ, at de modtog et opkald fra George Soros' hus om en mistænkelig pakke.Det var en medarbejder hos George Soros, der fandt den mistænkelige pakke og afslørede, at den bestod af en eksplosiv genstand, som medarbejderen efter fundet satte i et skovområde, indtil politiet ankom.En talsmand fra Bedford politistation siger til WSJ, at de mandag aften anser området omkring George Soros' hjem som sikkert.Georg Soros er ifølge Forbes en "legendarisk hedgefond tycoon", en økonomisk entreprenør med stor indflydelse, der har givet ham en formue på 8,3 mia. dollar svarende til 54 mia. danske kr., og den mængde penge giver ham en placering som verdens 60. rigeste.