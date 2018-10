Største fald i 30 år til amerikansk energiselskab

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske energiselskab Scana Corp. oplevede mandag det største fald i aktien i mere end tre årtier - siden 1987. Scanas aktie faldt hele 11,0 pct. på børsen i USA.



Det skriver Bloomberg News.



Nedturen skyldtes, at en domstol i South Carolina vil overveje argumenter for og imod, at en lov fra 2007, Base Load Review Act, er forfatningsstridig.



En lokal avis, Post and Courier, skrev tidligere mandag, at domstolen hælder mod at erklære loven for ugyldig, fordi den strider mod USA's forfatning.



Bliver det tilfældet, skal Scana tilbagebetale store summer, som energiselskabet har opkrævet sine kunder, for den ikke færdiggjorte opførelse af to atomreaktoerer.



En negativ afgørelse kan også betyde, at Dominion Energy vil skrotte sine planer om at overtage kriseramte Scana for 7,9 mia. dollar.



Opførelsen af de to reaktorer, V.C Summer-projektet, blev standset i 2017, da det kom frem, at budgettet var eksploderet til 20 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS