Netflix vil rejse 2 mia dollar

Den amerikanske streaminggigant Netflix har mandag indledt salget af erhvervsobligationer for 2 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



Pengene skal bruges til at finansiere køn og produktion af mere indhold til at fastholde og lokke nye kunder til.



Når obligationssalget, som sker til en rente på henholdsvis 4,625 pct. og 6,375 pct. for henholdsvis euro- og dollarobligationer, er gennemført, vil Netflix gældsbyrde overstige 10 mia. dollar for første gang. I forbindelse med sit kvartalsregnskab sidste uge oplyste Netflix, at selskabet vil trække 3 mia. dollar på likviditeten i alt i 2018.



Netflix oplyste i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal også, at netto 6,96 mio. flere abonnementer kom i folden, så Netflix nu har 137,1 mio. kunder på verdensplan. Det var mere end de 5,0 mio. nye kunder, som selskabet havde lovet i forbindelse med skuffelsen i andet kvartal. Det slog også analytikernes forventning, ifølge Bloomberg News, om 5,09 mio. nye kunder.



Samtidig lagde Netflix aggressive forventninger frem og spår at hente netto 9,4 mio. kunder i det igangværende fjerde kvartal, hvilket var langt over konsensus på 7,18 mio. nye kunder ifølge Bloomberg News.



Tilbage i juli fik aktien i Netflix et hak, da selskabet i forbindelse med regnskabet for andet kvartal skuffede med antallet af nye kunder. I andet kvartal landede Netflix ganske vist netto 5,2 mio. abonnenter, men ledelsen havde selv stillet 6,2 mio. nye kunder i udsigt.



/ritzau/FINANS