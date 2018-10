Topdanmark-boss: Den gode udvikling ses fortsætte - derfor opjustering

Det gode udvikling, som Topdanmark oplevede i tredje kvartal, venter koncernen fortsætter de resterende tre måneder af i år og derfor opjusteres forventningerne.



Det siger koncernchefen Peter Hermann til Ritzau Finans.



Forsikringskoncernen ser nu den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1200-1300 mio. kr. mod tidligere 1050-1150 mio. kr.







Direktøren understreger dog, at den forudsætter et normaliseret afkast på finansmarkederne, hvilke der ikke har været i den forløbne del af oktober.



- Vi har startet fjerde kvartal med et kurfald på 50 mio. kr., oplyser han.



Derimod venter koncernen, at skadesforløbet fortsætter til den pæne side, og derfor ændres forventningen til combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger og omkostninger i forhold til præmierne, til 86-87 for hele 2018 eksklusive afløbsgevinster mod tidligere ventet 88-89.



/ritzau/FINANS