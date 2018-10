Forsikringskoncernen Topdanmark opjusterer forventningerne til indeværende regnskabsår.



Det fremgår af regnskabet for tredje kvartal, der er offentliggjort mandag eftermiddag.



Forsikringskoncernen ser nu den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1200-1300 mio. kr. mod tidligere 1050-1150 mio. kr.



Combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger og omkostninger i forhold til præmierne, ses lande på 86-87 for hele 2018 eksklusive afløbsgevinster mod tidligere ventet 88-89.



Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.



Skønnet for præmievæksten i skadesforsikring i 2018 er fortsat "positiv".



/ritzau/FINANS