Genmab annoncerede sent søndag positive data fra en del af fase 3-studiet Cassiopeia, der kombinerer Darzalex som førstebehandling sammen med Velcade, Thalidomid og hormonpræparatet Dexamethason.Studiet har testet kombinationen til førstelinjebehandling af knoglemarvskræftformen multipel myelomatose, og her er behandlingen med Darzalex og de tre andre midler blevet sammenlignet med behandling med det ene middel Dexamethason. "Genmab har før vist stærke resultater med Darzalex, så positive resultater i denne kombination er ikke overraskende," siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank og fortsætter:"Det er nogle rigtig positive data, som kan give adgang til en gruppe patienter, Genmab endnu ikke har adgang til. Hvis Genmab får godkendelse på dette studie samt det igangværende Maia-studie, så har biotekselskabet det fulde spektrum inden for nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft."Aktien svinger mandag morgen mellem en stigning på 0,5 pct. til 2,5 pct."Jeg tror, at aktien vil klare sig bedre end det generelle aktiemarked," sagde Søren Løntoft forud for markedsåbning.Genmab-aktien har ellers haft et skidt 2018, hvor aktien det seneste år er faldet omkring 30 pct. i værdi.Genmab vil allerede nu gå i dialog med de amerikanske myndigheder om en godkendelse på baggrund af data fra fase 3-studiet Cassiopeia, lyder det fra senioranalytikeren i Sydbank, der tilføjer, at det dog kan være svært at sige, hvor langt fra en godkendelse af kombinationen, Genmab er.Det er samtidig ventet, at Genmab vil komme med resultater omkring Maia-studiet, der skal give salget af Darzalex et løft i første linje af behandlingen af knoglemarvskræft, inden udgangen af i år.Den første del af studiet mødte sit primære endepunkt, fremgår det af en meddelelse fra Genmab sent søndag aften."Da vi tidligere har set positive data fra Alcyone-studiet for førstelinjebehandling af patienter, der ikke kan få autolog stamcelletransplantation, er vi glade for at se resultaterne fra Cassiopeia-studiet, der præsenterer en ny indsigt i potentialet for Daratumumab (Darzalex, red.) for nyligt diagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, som har modtaget en autolog stamcelletransplantation," udtaler Jan van de Winkel, der er adm. direktør hos Genmab, i meddelelsen."Vi ser også frem til data fra anden del af studiet, som vil give yderligere data for effekten af Daratumumab-monoterapi som vedligeholdende behandling," fortsætter han.I studiets anden del sammenlignes patienter, der får Darzalex som monoterapi til netop vedligeholdende behandling, med patienter, der ingen behandling får.