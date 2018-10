Genmabs kræftmiddel viser gode takter i nye studie-resultater

Genmab annoncerede sent søndag positive data fra en del af fase 3-studiet Cassiopeia, der kombinerer Darzalex som førstebehandling sammen med Velcade, Thalidomid og hormonpræparatet Dexamethason.



Studiet har testet kombinationen til førstelinjebehandling af knoglemarvskræftformen multipel myelomatose (knoglemarvskræft), og her er behandlingen med Darzalex og de tre andre midler blevet sammenlignet med behandling med det ene middel Dexamethason.



Den første del af studiet mødte sit primære endepunkt, fremgår det af en meddelelse fra Genmab sent søndag aften.



"Da vi tidligere har set positive data fra Alcyone-studiet for førstelinjebehandling af patienter, der ikke kan få autolog stamcelletransplantation, er vi glade for at se resultaterne fra Cassiopeia-studiet, der præsenterer en ny indsigt i potentialet for Daratumumab (Darzalex, red.) for nyligt diagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, som har modtaget en autolog stamcelletransplantation," siger Jan van de Winkel, der er adm. direktør hos Genmab, i meddelelsen.



"Vi ser også frem til data fra anden del af studiet, som vil give yderligere data for effekten af Daratumumab-monoterapi som vedligeholdende behandling," fortsætter han.



I studiets anden del sammenlignes patienter, der får Darzalex som monoterapi til netop vedligeholdende behandling, med patienter, der ingen behandling får.



/ritzau/FINANS