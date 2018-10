Nationalbankdirektør med opsigtsvækkende melding: Luk hvert tredje landbrug

Det vil være en gevinst for landbruget, hvis den dårligste tredjedel af bedrifterne lukker.



Sådan lyder den opsigtsvækkende melding i LandbrugsAvisen fra nationalbankdirektør Lars Rohde.



- De bedste overlever, og det er en fordel for landbruget, hvis den dårligste tredjedel bliver hjulpet ud af erhvervet.



- Det vil få produktiviteten til at stige - ud fra den betragtning, at det er dem med de dårligste driftsresultater, der forsvinder, siger Lars Rohde.



Meldingen kommer forud for, at svinebønderne holder kongres og årsmøde i Herning i den kommende uge.



- Samlet set kunne landbruget hæve sin indtjening og produktivitet ganske betydeligt ved, at nogle af de dårligste landmænd blev hjulpet ud af de landmænd, der har et større talent for at drive landbrug.



- Det vil være en fordel for alle - også landbruget, uddyber Lars Rohde.



Nationalbankdirektøren finder det bekymrende, at mange landmænd ikke har benyttet opsvinget til at lægge om til fastforrentede lån.



- Lige nu er det lidt som et kasinospil, hvor landmanden satser på, at rød kommer ud hele tiden - altså at renten bliver ved med at være lav.



- Men renten vil stige på et tidspunkt, og nogle vil ende i konkurs, forudser nationalbankdirektøren.



Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild giver ikke meget for meldingen fra nationalbankdirektøren om, at erhvervet ville være bedre tjent, hvis den dårligste tredjedel drejer nøglen om.



- Det tror jeg, at man vil kunne sige for de fleste brancher. Hvis man fjerner den svageste tredjedel og lader de stærkeste tage over, vil det naturligvis være en fordel, men spørgsmålet er hvor længe.



- Når der så er gået et par år, og erhvervet har udviklet sig, vil der være en svageste tredjedel igen, siger han.



Martin Merrild kalder meldingen fra Lars Rohde for "kynisk" og "forsimplet".



- Det er rigtigt, at for mange landmænd har en svag økonomi, siger Merrild til Ritzau.



- Men man kunne også tage den vinkel, at det er fantastisk, at så mange landmandsfamilier bliver ved med at knokle på og gøre alt, hvad de kan for at betale deres gæld tilbage og producere så mange varer, som samfundet har gavn af, siger han.



Formanden forudser en ophedet diskussion om emnet ved den kommende kongres, hvor Lars Rohde er gæst.



- Der er mange, der vil undre sig over, at en nationalbankdirektør har en så simpel tilgang til et så vigtigt eksporterhverv, som landbruget er, siger Martin Merrild.



/ritzau/