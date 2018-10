Der er stadig masser at lære om planeterne i vores solsystem, og lørdag klokken 03.45 dansk tid blev endnu en satellit sendt ud for at løse mysterier i det mørke rum.



Denne gang til planeten Merkur, som er den planet, der er tættest på solen.



Med sig har den teknologi fra den danske teknologivirksomhed Terma.



På en syv år lang rejse er der nemlig brug for strømforsyning til satellittens motorer. Det er blandt andet denne strømforsyning, som Terma har leveret.



Virksomheden har arbejdet på projektet i næsten 15 år, og det har da også affødt flere opgaver, sagde Termas spacedirektør, Carsten Jørgensen, før opsendelsen.



- Udviklingen af vores teknologi har bevirket en stor mængde nye kontrakter til Terma, lød det fra Carsten Jørgensen.



- Vi er med på nogle spektakulære missioner i øjeblikket, som vi ikke havde været med på, hvis ikke vi havde været med på BebiColombo.



Opsendelsen fandt sted fra Fransk Guyana i Sydamerika.



BebiColombo-missionen er blot den tredje, der sendes af sted mod Merkur.



Planetens afstand til solen på 60 millioner kilometer er nemlig langt mindre end Jordens 150 millioner kilometer. Og det gør, at rejser til Merkur kan være udfordrende.



Samtidig har Merkur store udsving i overfladetemperaturen, der om dagen kan nå op på over 400 grader celcius. Om natten kan den falde helt til minus 170 grader.



I december 2025 går BebiColombo i kredsløb om Merkur.



Her vil den frigøre to særskilte rumfartøjer - et fra det europæiske rumagentur, Esa, og et fra det japanske rumforskningsagentur, Jaxa.



Mercury Planetary Orbiter, fartøjet fra Esa, skal undersøge planetens overflade og indvendige komposition for at bestemme Merkurs jernindhold.



Desuden skal det undersøge, hvorfor planetens kerne er delvis flydende.



Jaxas fartøj, Mercury Magnetospheric Orbiter, skal indsamle data om Merkurs magnetosfære.



/ritzau/