Danske pensionskasser om australsk samarbejdspartners rolle i skattefidus: Det er nyt for os

De danske pensionsselskaber ATP, PFA og PKA er særdeles fåmælte om den afgørende rolle, som deres samarbejdspartner Macquarie har spillet ifm. udbytteskattesagen, som har kostet europæiske statskasser milliarder.



Både PFA og PKA henviser begge til ATP, der i et skriftligt svar forholder sig til sagen på vegne af de tre pensionsselskaber.



"De oplysninger, som DR's dokumentar har bragt, er nye for os. De gør indtryk og indgår i vores samlede billede af Macquarie som fremtidig investeringspartner," skriver ATP på vegne af det dansk pensionskonsortie.



I foråret købte de tre danske pensionselskaber sammen med Macquarie telekæmpen TDC for mere end 40 mia. kr.



Torsdag aften kunne DR berette, hvordan topledelsen i Macquarie personligt har godkendt en skattefidus, der handlede om at trække milliarder ud af den tyske statskasse.



Det afslører tusindevis af hemmelige efterforskningspapirer, som blandt andet omfatter interne mails og dokumenter fra banken, som DR har undersøgt sammen med 18 andre europæiske medier.



"Dokumenterne er blevet delt mellem adskillige personer i MacQuarie, og det er tydeligt, at man her følte sig meget sikker på, at de her arrangementer ikke kunne spores tilbage til banken," siger professor i beskatning ved universitetet i Mannheim, Christoph Spengel, til DR.



Af dokumenterne, som DR har gennemset, fremgår det bl.a., at Macquarie i årevis har spillet en nøglerolle ifm. bedrageri med udbytteskat.



Ifølge DR har Macquarie Bank været involveret i formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat mod Tyskland, Schweiz og Frankrig.



I udtalelsen fra de tre pensionskasser, understreger det danske konsortie bag TDC, at de har sikret en aftale, hvor aktionærerne i TDC ikke kan trække skattefri udbytter ud af telekæmpen uden accept fra myndighedernes side.



"TDC, som vi ejer sammen med Macquarie Infrastructure and Real Assets, er en langsigtet, stabil infrastrukturinvestering, og vi har som investorer haft - og vil fortsat have - stort fokus på at sikre, at alle skattebetalinger foregår helt i tråd med danske skatteregler. Derfor er der også indgået en aftale, så investorerne i TDC ikke har mulighed for at trække skattefri udbytter ud uden de danske myndigheders godkendelse", siger Ulrik Weuder, chef for Alternative Investeringer i ATP på vegne af de danske investorer i konsortiet.