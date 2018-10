Ørsted får 17 konkurrenter i offshore-auktion i USA til december

Det bliver 13. december, at de amerikanske myndigheder holder næste budrunde for offshore-vindprojekter på USA's østkyst.



Det oplyste USA's indenrigsministerium torsdag.



Udbuddet omfatter 157.250 hektarer i havet syd for øerne Martha's Vineyard og Nantucket, der tilhører staten Massachusetts.



Samlet har de tre udbudte zoner et potentiale for 4,1 gigawatt havvind, skriver ministeriet.



19 selskaber er prækvalificeret til budrunden, herunder danske Ørsted, der både er med via selskabet Deepwater Wind, som danskerne er ved at overtage, samt i et fælles bud med Eversource under navnet Northeast Wind Energy, skriver Energiwatch.



Også Copenhagen Infrastructure Partners, der tidligere har vundet auktioner på den amerikanske østkyst, er prækvalificeret, sammen med blandt andre franske EDF, portugisiske EDPR og tyske Innogy og wpd.



I ministeriets udmelding blev der desuden taget skridt imod den første auktion for offshore-vind på vestkysten nogensinde, da der nu er åbnet op for selskaber til at melde en uforpligtende interesse i at udvikle havmølleparker i tre områder ud for Californiens kyst.



