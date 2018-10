HSBC på vej mod notering på børsen i Shanghai

Relateret indhold Artikler

Den internationale storbank HSBC er klar til at blive det første udenlandske selskab, der noteres på børsen i Shanghai under det nye program, der forbinder børserne i London og Shanghai kaldet "Shanghai-London Stock Connect".



London City-analytikere kalder noteringen et "symbolske" træk, efter at den i dag London-baserede bank har offentliggjort planerne om udstede depotbeviser - CDR'er (China Depositary Receipts) - i Kinas finansielle hovedstad.



HSBC oplyser, at trækket skyldes det længe planlagte Shanghai-London Stock Connect-program, der er et system designet til at åbne op for Kinas finansielle markeder, og som ventes at starte i slutningen af året.



Dybe kinesiske forbindelser



HSBC har traditionelt haft dybe forbindelser til Shanghai og det kinesiske fastland. Det sporer sig helt tilbage til 1865, da banken blev bygget op omkring finansiering af handel med silke, te og ikke mindst opium i den på daværende tidspunkt nye britiske koloni Hongkong.



Forleden annoncerede de kinesiske børsmyndigheder, China Securities Regulatory Commission (CSRC), rammerne for CDR'erne for Shanghai-London Stock Connect-programmet, efter at den officielle høringsperiode på en måned udløb.



Programmet har til formål at lade aktier noteret i Shanghai-London blive handlet på de respektive markeder i London og Shanghai ved udstedelse af Depositary Receipts, der er et omsætteligt finansielt instrument, som repræsenterer et udenlandsk selskabs børsnoterede værdipapirer, og som derefter kan handles på den lokale børs.



HSBC er en forkortelse af bankens originale navn "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation".



