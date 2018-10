Ebay sagsøger Amazon for ulovlig tilgang til sælgere

Ebay har anklaget Amazon for ulovlig tilgang til sælgere på sin markedsplads via Ebays interne messaging-system.



Det skriver The Wall Street Journal.



I søgsmålet anklager Ebay Amazon for at have infiltreret og udnyttet Ebays interne email-system i løbet af de sidste par år.



"I årevis har Amazon været involveret i et systematisk og koordineret forsøg på at infiltrere og udnytte Ebays privatejede messaging-system for at lure på Ebays topsælgere til Amazon," siger Ebay i retssagen.



Den angivelige plan var brugt af op til flere af Amazons salgsrepræsentanter både i USA og i udlandet til at rekruttere værdifulde Ebay-sælgere til Amazon.



Ebay nævner også i søgsmålet, at Amazons forsøg var meget omfattende, og at selskabet forsøgte at rekruttere flere hundrede af Ebay-sælgere i flere forskellige land og amerikanske stater.



Tre konti, der var lavet af samme person, havde sendt mere end 120 beskeder til Ebay-sælgere uden at være relateret til det, de solgte, mener Ebay. Ifølge søgsmålet erkendte Amazons repræsentanter også, at de brudte Ebays regler.



Amazon og Ebay har i årevis kæmpet om både sælgere og kunder. Begge virksomheder afhænger af uafhængige sælgere, som vil sælge produkter på deres hjemmesider.



/ritzau/FINANS