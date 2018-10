Flyselskaber ser stor business-class efterspørgsel

Stor efterspørgsel på premium-rejser giver amerikanske flyselskaber som United og Delta et løft. Flyveselskaber har ikke skåret ned på flyrejser i år, selv om billetpriserne stiger, hvilket hjælper flyselskaber til at opveje stigningen i brændstofpriserne.



Det skriver The Wall Street Journal.



Prisen på flybrændstof er i løbet af det sidste år steget med 40 pct., og det sætter pres på flyselskaberne, som bliver nødt til at finde en måde at øge omsætningen per sæde for at udligne de stigende priser. Store flyselskaber fra både Canada og USA har hævet gebyrerne for bagage og reservationsændringer.



Nogle af de største flyselskaber tjener nu endnu mere på kunder, der i forvejen betaler de højeste priser, da selskaberne risikerer at miste kunder til hurtigtvoksende lavprisselskaber.



Ifølge flyselskabet United Continental Holding steg omsætningen for internationale førsteklassesæder med 3,7 pct. mere end omsætningen på økonomisæderne i tredje kvartal.



Andrew Nocella, der er handelsdirektør i United, fortæller dog, at meget af den voksende omsætning skyldes flere fyldte sæder frem for stigning i priser.



/ritzau/FINANS