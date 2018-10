Shell er fortid i den danske Nordsø: Sælger sin andel af DUC for over 12 mia. kr.

Opdateret kl. 15.40



Under en måned efter, at den franske oliegigant Total overtog amerikanske Chevrons andel af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), sker der atter store rokader i samarbejdet i den danske Nordsø.



Royal Dutch Shell plc (Shell) har via selskabet Shell Overseas Holdings Limited solgt sin andel på 36,8 pct. af DUC til Norwegian Energy Company ASA (Noreco) for 1,9 mia dollars - svarende til 12,2 mia. kr. Det oplyser Shell selv i en pressemeddelelse.



Der er stor tilfredshed hos køberen.



"Vi har længe søgt at øge vores aktivitet i Danmark, da vi ser et stort potentiale i at styrke og udvikle den danske produktion af olie og gas i Nordsøen i mange år frem," siger Riulf Rustad, bestyrelsesformand i Noreco, i en meddelelse fra Oslo Børs.



Salget betyder, at Noreco overtager alle Shells eksisterende aktiviteter og forpligtelser i den danske del af Nordsøen. Herunder den store genopbygning af Tyra-feltet og omkostningerne til senere afvikling af Shells hidtidige aktiver.



Royal Dutch Shell plc er verdens næststørste virksomhed målt på omsætning.



Stor udskiftning i DUC



I dag består DUC af Total med en ejerandel på 43,2 %, Shell som ejer 36,8 pct., og Nordsøfonden, som står for de resterende 20 pct.



De tre samarbejder om at producere olie og gas fra Eneretsbevillingens område i Nordsøen, men fremover bliver det altså med Noreco som den næststørste aktør i stedet for Shell.



DUC blev i sin tid skabt for at udnytte den eneretsbevilling, som A.P. Møller-Mærsk fik til at udvinde olie- og gas fra den danske undergrund.



Strukturen i DUC har længe været til debat og spekulation. Sidste år skrev Reuters bl.a., at Shell efter at have solgt ud af andre dele af sin Nordsø-portefølje også overvejede af skippe sin ejerandel på 36,8 pct. af DUC. En plan, der nu bliver til virkelighed, såfremt salget godkendes.



Den endelige salget afhænger nemlig af Energistyrelsens godkendelse og forventes endeligt gennemført i 2019, oplyser Shell i meddelelsen.



I alt 80 pct. af ejerskabet af DUC har nu skiftet hænder indenfor lidt over et år. Indtil Total sidste år købte sig ind den danske del af Nordsøen med erhvervelsen af Maersk Oil fra A.P. Møller-Mærsk for 47 mia. kr. sad Maersk Oil på 31,2 pct. af DUC, mens Shell og Chevron, der altså begge nu er købt ud, sad på hhv. 36,8 pct. og 12 pct. af DUC.