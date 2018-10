Medicinalselskab starter samarbejde med Novo Holding-selskab: Skal udvikle nye fertilitetsmidler

Snart kan der være nye lægemidler på vej til patienter med fertilitetsproblemer. For det schweiziske medicinalselskab Ferring, skal sammen med det tyske, delvist Novo-ejede biotekselskab Evotec, samarbejde om at udvikle nye lægemidler.Det skriver MedWatch , og Ferring skriver det i en pressemeddelelse.Planen er at Ferring, der har ca. 500 ansatte i Danmark, nu sammen med Evotec skal samarbejde om at opdage og udvikle nye lægemidler henvendt mod fertilitetsproblemer og gynækologiske sygdomme.Ifølge MedWatch er det netop opdagelsen af nye lægemidler, som Evotecs forretning går ud på, hvorefter de udvikler lægemidlerne gennem partnerskaber med større medicinalfirmaer, f.eks. Novo Nordisk, Pfizer og Bayer."Evotec er et velanset selskab på dette område, og samarbejde giver udsigt til betydelig opdagelse for patienterne. Vores samarbejde har potentiale til at gøre en forskel for både mænd og kvinder, der kæmper for at starte en familie og for kvinder, der lider af gynækologiske forhold," skriver Per Falk, forskningschef hos Ferrig, i meddelelsen.Som en del af samarbejdet offentliggører parterne ikke, hvilke økonomiske milepæle og finansiering til forskning Evotecs er berettiget til.Ferring har hovedkvarter i Schweiz og beskæftiger på verdensplan 6500 ansatte. Medicinalselskabet har især fokus på behandling af kvindesygdomme.I ejerkredsen hos Evotecs er Novo Holdings, der ifølge MedWatch ejer mere end 10 pct. af aktierne i det tyske biotekselskab.