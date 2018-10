Mobilkunderne fortsætter ind i folden hos teleselskabet 3, der gennem mange år har spist sig ind på konkurrenterne.



Selskabet fik 6000 nye kunder i juli, august og september, oplyser 3 i en pressemeddelelse.



"Telemarkedet har generelt været usædvanligt stille her i 2018, men 3 fortsætter kundevæksten og bliver ved med at tage markedsandele, som er målet," siger 3's administrerende direktør, Morten Christiansen, i en pressemeddelelse.



Han fortæller, at væksten er hjulpet af, at der er kommet flere nye smartphones i kvartalet, som har trukket kunderne i butikkerne. Det gælder blandt andet en lancering fra kinesiske Xiaomi.



3, der også har brandet Oister, har nu lidt flere end 1,3 millioner mobilkunder på det danske marked.



Teleselskabet 3 er Danmarks fjerdestørste teleskab efter Telia, Telenor og TDC.



3's driftsoverskud er i tredje kvartal steget med cirka 10 millioner kroner til 178 millioner kroner, når man sammenligner med samme periode sidste år.



Det viser regnskabet fra det svenske selskab Investor, der ejer 40 procent af 3.



Fremgangen skyldes dog udelukkende teknik, da der er kommet nye regnskabsregler, som trækker resultatet op.



Hvis det ikke var med i regnskabet, ville overskuddet være faldet med omkring én procent, skriver Investor.



Faldet skyldes blandt andet en tabt tvist om moms med Skat sidste år, som tidligere har været med til at øge overskuddet hos 3.



Ifølge Finans gik uenigheden på, at 3 har solgt abonnementer med en bestemt mængde taletid eller data inklusive moms.



Men hvis kunden ikke brugte det hele, har teleselskabet kun betalt moms for selve forbruget og beholdt resten.



Den metode var ifølge Skat ikke efter bogen, og 3 måtte derfor betale en regning på 418 millioner kroner sidste år.



Dermed kan 3 ikke længere bruge den finte, og det påvirker nu indtjeningen.



